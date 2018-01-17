Медведев: Необходимо ставить задачу по изменению отношения к здравоохранению и образованию
17.01.2018, 14:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Необходимо ставить задачу по изменению отношения к здравоохранению, образованию, а также по повышению доходов врачей и педагогов. Об этом заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев нa пленарной дискуссии Гайдаровского форума-2018 "Россия и мир: цели и ценности", передают РИА Новости.
"Уже сегодня мы должны ставить задачу по изменению отношения к системе здравоохранения и образования, по повышению квалификации, по увеличению доходов тех, кто работает в этих сферах. Врачи и преподаватели - это ключевые группы, которые и определяют будущее нашей страны", - сказал он.
По словам премьер-министра, характер новых технологий таков, что выдвигает человека в центр практически любого экономического процесса.
Медведев отметил, что технологии создают новые возможности для участия в экономике, а производство и потребление становятся всё более индивидуализированными.
"Персонализация продукта затронула даже массовые, серийные производства. Что уж говорить о таких сферах, как образование и здравоохранение, которые изначально должны быть "привязаны" к конкретному человеку. Уже сейчас понятно, что, например, "образование будущего" будет системой, которая опирается нa персонализированную образовательную траекторию с открытыми образовательными ресурсами и новыми подходами к оценке результатов обучения", - пояснил он.
Глава Правительства РФ также отметил, что новый технологический уклад многократно повышает цену и ценности интеллектуального капитала, а человек становится главной ценностью и главным ориентиром при принятии управленческих решений.
"Уже сегодня мы должны ставить задачу по изменению отношения к системе здравоохранения и образования, по повышению квалификации, по увеличению доходов тех, кто работает в этих сферах. Врачи и преподаватели - это ключевые группы, которые и определяют будущее нашей страны", - сказал он.
По словам премьер-министра, характер новых технологий таков, что выдвигает человека в центр практически любого экономического процесса.
Медведев отметил, что технологии создают новые возможности для участия в экономике, а производство и потребление становятся всё более индивидуализированными.
"Персонализация продукта затронула даже массовые, серийные производства. Что уж говорить о таких сферах, как образование и здравоохранение, которые изначально должны быть "привязаны" к конкретному человеку. Уже сейчас понятно, что, например, "образование будущего" будет системой, которая опирается нa персонализированную образовательную траекторию с открытыми образовательными ресурсами и новыми подходами к оценке результатов обучения", - пояснил он.
Глава Правительства РФ также отметил, что новый технологический уклад многократно повышает цену и ценности интеллектуального капитала, а человек становится главной ценностью и главным ориентиром при принятии управленческих решений.
Источник: Единая Россия