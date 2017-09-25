"Стараемся, чтобы ежегодно аграрии могли рассчитывать на тот же уровень господдержки, что и в предыдущем году. В этом году он даже выше на 8%, чем годом ранее. На реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства в 2017 году предусмотрено 242 млрд рублей", — заявил Медведев на совещании по проведению сезонных полевых работ.