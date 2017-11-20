ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ, касающийся получения в электронном виде услуг в сфере здравоохранения.

"Это действительно удобно, достаточно просто", – оценил новую возможность глава Кабмина на совещании с вице-премьерами.

По его словам, благодаря новому единому порталу услуг в сфере здравоохранения "не нужно ездить из одного конца города в другой или вообще передвигаться по территории области, стоять в очередях, заполнять разные бланки, потом ещё раз приезжать, чтобы оплатить и получить услугу".

"С 1 января получение самых востребованных услуг на этом портале будет обеспечивать единая государственная информационная система в сфере здравоохранения", – отметил премьер.

Медведев назвал услуги, которые будут доступны на портале: "Запись к врачу, вызов врача на дом, получение полиса обязательного медицинского страхования, информация о страховой организации, об оказании медицинской помощи и о её стоимости в рамках страхового полиса, о прикреплении к медицинской организации, а также другие наиболее востребованные услуги".