ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Победа над терроризмом требует объединения всех государств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Всем государствам пора отложить в сторону амбиции и разногласия и объединиться ради разгрома ИГИЛ и прочих экстремистских группировок, которые, без преувеличения, бросили вызов человеческой цивилизации", — сказал Медведев.

По его словам, распространение терроризма — это действительно глобальный вызов.

"Противостоять ему можно только вместе. Скоординировано, объединив все возможные силы. Опять же опираясь на международное право", — сказал российский премьер-министр.