ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ рассчитывает, что до 60% населения страны должно принимать участие в проектах, связанных с малым бизнесом, тогда как сейчас им охвачено около 25% граждан. Об этом заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН в Маниле.

"Мы недовольны уровнем охвата малым бизнесом наших экономических отношений. Мы полагали бы, что где-то приблизительно 50-60% населения нашей страны должно участвовать именно в проектах, связанных с малым бизнесом. Пока эти цифры меньше, где-то 25% нашего населения занимается различными формами малого бизнеса", - сказал он.

По его словам, Кабмин РФ будет продолжать стимулировать развитие малого предпринимательства.