24.04.2018, 22:10
Медведев: Задача Национальной технологической инициативы - вывести Россию в глобальные лидеры
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Реализация Национальной технологической инициативы должна помочь преодолеть нормативные и технологические барьеры для развития экономики и поддержать формирование новых бизнесов. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает "Интерфакс".
Итоги и планы реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) обсуждались на заседании президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию страны, которое провёл глава Правительства РФ во вторник.
Он напомнил, что целью НТИ является поддержка российских компаний, которые имеют конкурентный потенциал на новых рынках в тех областях, где есть возможность занять определённые ниши. "Стратегическая задача (НТИ) - сделать нашу страну одним из глобальных технологических лидеров", - подчеркнул Медведев.
По его словам, реализация НТИ должна поддержать формирование новых бизнесов, преодолеть нормативные, технологические барьеры, которые ещё сохраняются в этой сфере. "Одна из задач нашей работы - отсекать старое нормативное регулирование, которое только запутывает ситуацию и не даёт развиваться новым разработкам", - указал Медведев.
По его словам, в прошлом году было завершено формирование основной инфраструктуры НТИ, функционируют рабочие группы, проектный офис, подключились институты развития, появился набор вузов, на которые бизнес может опереться при разработке базовых технологий.
"Портфель проектов НТИ продолжает также расширяться, он вырос почти вдвое и сейчас приближается к трём сотням", - констатировал премьер-министр.
Итоги и планы реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) обсуждались на заседании президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию страны, которое провёл глава Правительства РФ во вторник.
Он напомнил, что целью НТИ является поддержка российских компаний, которые имеют конкурентный потенциал на новых рынках в тех областях, где есть возможность занять определённые ниши. "Стратегическая задача (НТИ) - сделать нашу страну одним из глобальных технологических лидеров", - подчеркнул Медведев.
По его словам, реализация НТИ должна поддержать формирование новых бизнесов, преодолеть нормативные, технологические барьеры, которые ещё сохраняются в этой сфере. "Одна из задач нашей работы - отсекать старое нормативное регулирование, которое только запутывает ситуацию и не даёт развиваться новым разработкам", - указал Медведев.
По его словам, в прошлом году было завершено формирование основной инфраструктуры НТИ, функционируют рабочие группы, проектный офис, подключились институты развития, появился набор вузов, на которые бизнес может опереться при разработке базовых технологий.
"Портфель проектов НТИ продолжает также расширяться, он вырос почти вдвое и сейчас приближается к трём сотням", - констатировал премьер-министр.
Источник: Единая Россия