ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал профильным ведомствам ряд поручений, направленных на господдержку агропромышленного комплекса, сообщается нa сайте Правительства РФ.

Так, глава Кабинета министров поручил Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов РФ, а также отраслевых союзов (ассоциаций) представить до 13 марта в Правительство РФ предложения по совершенствованию механизмов господдержки АПК, в том числе в части предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства, субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК, а также в части повышения роли субъектов РФ при реализации указанных механизмов.

О результатах необходимо доложить в Правительство РФ до 15 марта.

Минсельхозу и Минфину России Медведев поручил внести в Правительство РФ проекты актов о выделении 7 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ на реализацию отдельных мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, в том числе 5 млрд рублей на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

Минфину России и Минсельхозу России поручено обеспечить сохранение объёмов господдержки агропромышленного комплекса не ниже уровня 2017 году, в том числе размера субсидий субъектам РФ, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, а также субсидий производителям сельскохозяйственной техники.