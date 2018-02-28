Медведев назвал неплохим сигналом восстановление уровня продаж автомобилей в России
28.02.2018, 14:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Начавшееся восстановление уровня продаж автомобилей в России является неплохим сигналом, свидетельствующем о готовности граждан и бизнеса к крупным покупкам. Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвящённом проекту Стратегии развития отечественного автопрома на период до 2025 года.
"В прошлом году спад продаж новых автомобилей удалось остановить, сказался и эффект отложенного спроса, что само по себе неплохой сигнал, тем более, что, как известно, покупка автомобилей носит циклический характер. Многие покупатели решили обновить свой автопарк именно в прошлом году, то есть и граждане нашей страны, и бизнес перестают воздерживаться от достаточно крупных покупок", - отметил глава Кабинета министров РФ.
По его словам, в этой сфере важны не только объёмы продаж, но и качественное развитие. "Для развития такой страны как Россия нужен доступный по цене и хороший по качеству транспорт, адаптированный под наши дороги, под наши климатические условия, это возможно только при расширении внутреннего производства и повышения его локализации", - указал Медведев, пояснив, что в результате также вырастут добавленная стоимость, доходы предпринимателей и компетенции в сфере инженерных решений.
По его мнению, также нужно повышать привлекательность российской юрисдикции для бизнеса, стимулировать привлечение инвестиций в производство автомобильных комплектующих, "чтобы у автопрома формировалась своя база местных поставщиков".
Кроме того, как подчеркнул Медведев, нужно наращивать экспорт, хотя "это сделать непросто". "Конкуренция на этом рынке очень высокая, поэтому нужно не только повышать качество и узнаваемость товаров, которые сделаны в России, но и искать инструменты поддержки экспортёров", - сказал премьер-министр, напомнив о ряде уже принятых решений - например, об освобождении от НДС реэкспорта собранных в РФ товаров из импортных комплектующих, о программе компенсации процентных ставок по экспортным кредитам и т.д.
При этом, по словам Медведева, по итогам года на российских предприятиях было произведено почти на 20% больше машин, чем годом раньше, причём рост наблюдается по всем сегментам - от легковых автомобилей до автобусов.
"Первые результаты этого года тоже как будто бы неплохие", - продолжил премьер-министр, отметив, что основное преимущество получили те компании, которые локализовали выпуск машин в России.
"Доля автомобилей, которые собраны в нашей стране, в общем объёме продаж у нас систематически растёт, в среднем по отрасли она достигла уже почти 86%", - подчеркнул Медведев.
По его словам, высокую долю на внутреннем рынке "нужно как минимум удержать, остаться в пределах" достигнутых параметров. "Понятно, что сейчас конкуренция несколько ослабла, ряд автомобильных марок ушли с рынка, но они могут вернуться, рынок у нас в этом смысле открытый и к усилению конкуренции нужно готовиться", - заключил премьер-министр.
Медведев добавил, что нужно следить за ситуацией и в случае необходимости "принимать взвешенные решения по поддержке отрасли".
Премьер-министр добавил, что развитие отрасли должно идти "при самом широком внедрении передовых технологий", в том числе касающихся источников энергии, экологических требований, информационных технологий, требований безопасности и инфраструктуры. "Нужно подумать, как подготовить стимулы для развития всех этих позиций, понять, на каких специалистов и какие услуги будет спрос в ближайшем будущем, скорректировать образовательные программы и решить целый ряд задач", - указал Медведев.
Он напомнил, что за подготовку проекта Стратегии отвечают два ведомства - Минэкономразвития и Минпромторг. "Понятно, что Стратегия носит комплексный характер, это одна из тех отраслей, которые тянут за собой большое количество смежников", - подчеркнул глава Кабмина РФ.
"В прошлом году спад продаж новых автомобилей удалось остановить, сказался и эффект отложенного спроса, что само по себе неплохой сигнал, тем более, что, как известно, покупка автомобилей носит циклический характер. Многие покупатели решили обновить свой автопарк именно в прошлом году, то есть и граждане нашей страны, и бизнес перестают воздерживаться от достаточно крупных покупок", - отметил глава Кабинета министров РФ.
По его словам, в этой сфере важны не только объёмы продаж, но и качественное развитие. "Для развития такой страны как Россия нужен доступный по цене и хороший по качеству транспорт, адаптированный под наши дороги, под наши климатические условия, это возможно только при расширении внутреннего производства и повышения его локализации", - указал Медведев, пояснив, что в результате также вырастут добавленная стоимость, доходы предпринимателей и компетенции в сфере инженерных решений.
По его мнению, также нужно повышать привлекательность российской юрисдикции для бизнеса, стимулировать привлечение инвестиций в производство автомобильных комплектующих, "чтобы у автопрома формировалась своя база местных поставщиков".
Кроме того, как подчеркнул Медведев, нужно наращивать экспорт, хотя "это сделать непросто". "Конкуренция на этом рынке очень высокая, поэтому нужно не только повышать качество и узнаваемость товаров, которые сделаны в России, но и искать инструменты поддержки экспортёров", - сказал премьер-министр, напомнив о ряде уже принятых решений - например, об освобождении от НДС реэкспорта собранных в РФ товаров из импортных комплектующих, о программе компенсации процентных ставок по экспортным кредитам и т.д.
При этом, по словам Медведева, по итогам года на российских предприятиях было произведено почти на 20% больше машин, чем годом раньше, причём рост наблюдается по всем сегментам - от легковых автомобилей до автобусов.
"Первые результаты этого года тоже как будто бы неплохие", - продолжил премьер-министр, отметив, что основное преимущество получили те компании, которые локализовали выпуск машин в России.
"Доля автомобилей, которые собраны в нашей стране, в общем объёме продаж у нас систематически растёт, в среднем по отрасли она достигла уже почти 86%", - подчеркнул Медведев.
По его словам, высокую долю на внутреннем рынке "нужно как минимум удержать, остаться в пределах" достигнутых параметров. "Понятно, что сейчас конкуренция несколько ослабла, ряд автомобильных марок ушли с рынка, но они могут вернуться, рынок у нас в этом смысле открытый и к усилению конкуренции нужно готовиться", - заключил премьер-министр.
Медведев добавил, что нужно следить за ситуацией и в случае необходимости "принимать взвешенные решения по поддержке отрасли".
Премьер-министр добавил, что развитие отрасли должно идти "при самом широком внедрении передовых технологий", в том числе касающихся источников энергии, экологических требований, информационных технологий, требований безопасности и инфраструктуры. "Нужно подумать, как подготовить стимулы для развития всех этих позиций, понять, на каких специалистов и какие услуги будет спрос в ближайшем будущем, скорректировать образовательные программы и решить целый ряд задач", - указал Медведев.
Он напомнил, что за подготовку проекта Стратегии отвечают два ведомства - Минэкономразвития и Минпромторг. "Понятно, что Стратегия носит комплексный характер, это одна из тех отраслей, которые тянут за собой большое количество смежников", - подчеркнул глава Кабмина РФ.
Источник: Единая Россия