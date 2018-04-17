17.04.2018, 22:45
Медведев назвал очередные санкции США нелегитимным способом решения задач
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Очередные антироссийские санкции США - это нелегитимный способ решения политических задач и неприемлемые действия с правовой точки зрения. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы не должны позволить, чтобы правильные ростки нашей экономики попадали под негативный эффект санкций. Я имею в виду ограничительный пакет, который был недавно установлен Соединёнными Штатами. Мы хорошо понимаем, что это нелегитимные способы решения политических задач, используя экономические методы", - сказал он на встрече с членами бюро правления РСПП.
"Я имею в виду недобросовестную конкуренцию и просто неприемлемые в правовом смысле решения. Фактически борьба ведётся не просто с российскими компаниями, которые работают в РФ, но борьба ведётся на зарубежных рынках", - добавил Медведев.
По словам премьер-министра, Россия за последнее время научилась превращать вызовы в стимулы развития.
"Это даёт в общем-то неплохие результаты. Рост экономики в текущий период достаточно неплохой, даже несмотря на те параметры, которые мы на себя брали в качестве обязательств. Всё равно начало по году достаточно приемлемое. Но, конечно, очень важно, чтобы эти темпы роста были сохранены", - сказал он.
По итогам первого квартала, заметил глава Правительства РФ, промышленность выросла почти на 2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. "И такого рода тенденции необходимо обязательно фиксировать", - добавил он.
"Мы не должны позволить, чтобы правильные ростки нашей экономики попадали под негативный эффект санкций. Я имею в виду ограничительный пакет, который был недавно установлен Соединёнными Штатами. Мы хорошо понимаем, что это нелегитимные способы решения политических задач, используя экономические методы", - сказал он на встрече с членами бюро правления РСПП.
"Я имею в виду недобросовестную конкуренцию и просто неприемлемые в правовом смысле решения. Фактически борьба ведётся не просто с российскими компаниями, которые работают в РФ, но борьба ведётся на зарубежных рынках", - добавил Медведев.
По словам премьер-министра, Россия за последнее время научилась превращать вызовы в стимулы развития.
"Это даёт в общем-то неплохие результаты. Рост экономики в текущий период достаточно неплохой, даже несмотря на те параметры, которые мы на себя брали в качестве обязательств. Всё равно начало по году достаточно приемлемое. Но, конечно, очень важно, чтобы эти темпы роста были сохранены", - сказал он.
По итогам первого квартала, заметил глава Правительства РФ, промышленность выросла почти на 2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. "И такого рода тенденции необходимо обязательно фиксировать", - добавил он.
Источник: Единая Россия