Медведев назвал постыдным решение комиссии МОК о недопуске оправданных спортсменов на Олимпийские игры
05.02.2018, 18:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла постыдное решение, не допустив оправданных российских спортсменов нa Олимпийские игры в Южной Корее.
"Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное. Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права. Вина не доказана - не виновен. И именно суд принимает окончательное решение. Сейчас решение приняла группа людей, поставившая себя над судом. Над МОК, над спортсменами, над болельщиками", - заявил Медведев.
По мнению главы Правительства РФ, целью этого решения является причинение политического ущерба России.
Медведев задался вопросом, почему МОК не зовёт на Олимпийские игры тех, к кому нет юридических претензий и чья вина не доказана в суде. Премьер-министр подчеркнул, что такой подход противоречит фундаментальным правовым началам и уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту.
"А допинг здесь вообще ни при чём, об этом говорить уже просто смешно. Можно было ещё как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства - России. Но решение комиссии об отказе исполнять вердикт спортивного суда - за гранью понимания. Результат будет долгосрочным. Сначала бизнес победил заветы Пьера де Кубертена в МОК. А теперь - политика победила нормы права и приличия. Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них. Жаль болельщиков", - заключил Медведев.
Напомним, сегодня стало известно о том, что комиссия МОК решила отказать в приглашении на Олимпийские игры 2018 года 15 российским спортсменам, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены.
"Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное. Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права. Вина не доказана - не виновен. И именно суд принимает окончательное решение. Сейчас решение приняла группа людей, поставившая себя над судом. Над МОК, над спортсменами, над болельщиками", - заявил Медведев.
По мнению главы Правительства РФ, целью этого решения является причинение политического ущерба России.
Медведев задался вопросом, почему МОК не зовёт на Олимпийские игры тех, к кому нет юридических претензий и чья вина не доказана в суде. Премьер-министр подчеркнул, что такой подход противоречит фундаментальным правовым началам и уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту.
"А допинг здесь вообще ни при чём, об этом говорить уже просто смешно. Можно было ещё как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства - России. Но решение комиссии об отказе исполнять вердикт спортивного суда - за гранью понимания. Результат будет долгосрочным. Сначала бизнес победил заветы Пьера де Кубертена в МОК. А теперь - политика победила нормы права и приличия. Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них. Жаль болельщиков", - заключил Медведев.
Напомним, сегодня стало известно о том, что комиссия МОК решила отказать в приглашении на Олимпийские игры 2018 года 15 российским спортсменам, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены.
Источник: Единая Россия