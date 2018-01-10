ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил поправки в правила противопожарного режима, которые обязывают владельцев земельных участков регулярно косить траву и убирать мусор. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Новые правила коснутся собственников участков, расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных объединений.

В документе отмечается, что "правообладатели земель сельскохозяйственного назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременному проведению сенокошения на сенокосах".