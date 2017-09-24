ОРЕАНДА-НОВОСТИ Машиностроение – одна из самых наукоемких отраслей, от которой во многом зависит технологический суверенитет страны. Военная и гражданская продукция под брендом «Сделано в России» может и должна соответствовать самым высоким требованиям мировых рынков. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, поздравляя работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником.



В поздравительной телеграмме отмечается, что трудом сотен тысяч рабочих, инженеров, конструкторов создаются оборудование и машины, которые применяются в металлургии и сельском хозяйстве, в энергетике и на транспорте, в здравоохранении и многих других сферах. «Особую роль машиностроительные предприятия играют в укреплении обороноспособности страны», - подчеркнул Медведев.



Кроме того, премьер-министр указал на важность открытия в России новых конкурентоспособных производств, в том числе – в партнерстве с мировыми лидерами.



«Необходимо внедрять перспективные разработки и новые производственные технологии. А главное – опережающими темпами готовить современных специалистов, которым предстоит работать на современном оборудовании, интегрированном в цифровую среду», - указал глава Правительства РФ.



Медведев также выразил уверенность в том, что опыт и мастерство, умение работать в сложных условиях позволят работникам машиностроения успешно решать эти масштабные задачи.



Напомним, что в Программе Партии активной промышленной политике, отвечающей вызовам и условиям XXI века, посвящен раздел «Экономика роста и благосостояния». Отмечается, что в исторически короткие сроки важно придать экономике структуру, которая обеспечивала бы высокую конкурентоспособность в нынешнем быстро меняющемся мире. Для реализации этой задачи при поддержке Партии разработана Стратегия развития на 2016-2020 годы, решена задача по созданию системы национальной экспертизы проектов. Как результат, уже одобрены первые 74 проекта на общую сумму 24,6 млрд рублей. Поддержанные проекты дают прямой огромный экономический эффект – создается 10 500 новых высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест, только до 2020 года выручка по проектам составит 600 млрд рублей, а государство получит налогов не менее 50 млрд рублей.