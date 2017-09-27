ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев констатировал, что за январь-июль 2017 года выдано ипотечных кредитов почти на 1 трлн рублей.

"Банки выдают всё больше ипотечных кредитов по количеству и объёму: только за семь месяцев этого года выдано полмиллиона займов на почти один триллион рублей", - заявил Медведев.

"Это означает, что жилищный вопрос в целом решается более активно, то есть приобретаются в собственность и квартиры, и дома", - добавил премьер-министр.

Он отметил, что рынок жилья постепенно восстанавливается, а ставки по ипотеке снизились.