ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Благодаря педагогам дети начинают познавать мир, учатся жить в коллективе, дружить и помогать друг другу. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, поздравляя воспитателей и дошкольных работников с профессиональным праздником.

«Ваша работа требует не только педагогического таланта и ответственности, но и особых душевных качеств: мудрости, терпения и доброты. От того, кто и как воспитывает малышей, зависит не только их детство, но и вся дальнейшая жизнь», – подчеркнул Медведев в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кабмина РФ.

«Благодаря вам дети начинают познавать мир, учатся жить в коллективе, дружить и помогать друг другу. Вы умеете найти подход к каждому ребенку, развиваете у своих воспитанников творческие способности, приобщаете к здоровому образу жизни, а главное – каждый день дарите им любовь и тепло», – добавил премьер-министр.