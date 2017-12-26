ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственный природный заповедник "Восток Финского залива" будет создан на территории Выборгского и Кингисеппского районов Ленинградской области. Его площадь составит 14,086 тыс. га, а располагаться он будет в восточной части Финского залива Балтийского моря на островах и примыкающих к ним участках внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации. Об этом говорится в Постановлении от 21 декабря 2017 года №1603.



Цель создания заповедника – сохранение эталонных островных природных комплексов Восточной Балтики в условиях интенсивного освоения этого региона, сохранение мест концентрации перелётных птиц во время сезонных миграций и мест массового гнездования водоплавающих и околоводных видов птиц, мест щенения и залёжек серого тюленя и кольчатой нерпы, нереста и нагула ценных видов промысловых рыб, поддержание биологического разнообразия на островах, в том числе сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, а также создание условий для развития познавательного туризма. Установление режима особой охраны на островах, включённых в территорию заповедника, будет способствовать сохранению популяции кольчатой нерпы в Финском заливе, численность которой в настоящее время не превышает 100 особей.



Материалы комплексного экологического обследования территории, обосновывающие придание ей правового статуса государственного природного заповедника, прошли общественное обсуждение и получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов на землях, включённых в границы заповедника.



Заповедник состоит из девяти изолированных участков, административно принадлежащих Выборгскому и Кингисеппскому муниципальным районам Ленинградской области.