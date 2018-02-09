ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов РФ, Минэкономразвития РФ и другим заинтересованным ведомствам подготовить предложения по развитию приоритетного проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом говорится в опубликованных на сайте Правительства РФ решениях по итогам заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Глава Кабинета министров РФ поручил Министерству экономического развития РФ и АО "Корпорация МСП" совместно с органами исполнительной власти и общественными объединениями предпринимателей до 1 июня проработать вопрос о продлении срока реализации приоритетного проекта до 2024 года, а также включения в него дополнительных направлений.

Кроме того, ведомствам предстоит разработать "паспорт приоритетного проекта по популяризации предпринимательства, предусмотрев в качестве ключевых участников реализации приоритетного проекта общероссийские объединения МСП, а также молодых предпринимателей: полуфиналистов, финалистов и победителей всероссийского конкурса "Лидеры России".

Кроме того, Минфину РФ совместно с МЭР, ФНС и другими заинтересованными ведомствами необходимо подготовить законопроекты, предусматривающие снижение госпошлины до нуля при подаче заявлений для госрегистрации юрлиц и ИП в электронной форме ("старт за ноль").

Также до 3 апреля необходимо разработать законопроект, предусматривающий "исключение из налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц доходов участника хозяйственного общества, полученных в виде денежных средств или иного имущества, оставшегося при ликвидации хозяйственного общества после уплаты таким лицом налогов и иных обязательных платежей ("выход за ноль").

В целях снижения затрат малого бизнеса при госрегистрации юрлиц и осуществлении предпринимательской деятельности Медведев поручил МЭР совместно с заинтересованными ведомствами проработать возможность применения в качестве юридического адреса компании адреса, предоставляемого кредитной организацией, в которой у неё открыт счёт, а также почтового адреса либо адреса электронной почты.

"Минфину России совместно с Минэкономразвития России и заинтересованными органами исполнительной власти с участием Банка России проработать предложения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", – также говорится в сообщении.

В частности, предложения касаются увеличения предельного уровня дохода организации для возможности применения упрощённой системы налогообложения, установления нулевой ставки налога на добавленную стоимость при осуществлении перевозчиком внутренних пассажирских перевозок, модернизации пунктов пропуска через госграницу РФ для развития экспорта.