ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ на заседании в основном одобрило проект закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, но поручило Министерству финансов РФ и Министерству экономического развития РФ до 22 сентября доработать документ, уточнив отдельные показатели. Об этом сообщает сайт Кабинета министров РФ.

При этом не указано, какие именно показатели предстоит уточнить. Доработанный документ поручено до 22 сентября представить в Правительство РФ для последующего внесения в Государственную Думу в установленном порядке.

Правительство РФ также одобрило в основном законопроекты об утверждении основных характеристик бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2018-2020 годы. Министерству труда и соцзащиты РФ, Минфину РФ и Минэкономразвития РФ совместно с ПФР поручено доработать законопроект о бюджете Пенсионного фонда РФ и до 22 сентября представить его в Правительство РФ для последующего внесения в Госдуму.

Одобрены в основном и проекты о бюджетах фондов социального страхования и обязательного медицинского страхования. Их профильные ведомства тоже должны доработать в срок до 22 сентября.