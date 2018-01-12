ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и Минэкономразвития РФ представить предложения по возможности подачи гражданами жалФоб нa качество оказания услуг нa потребительском рынке и качество потребительских товаров через многофункциональные центры (МФЦ).

«Роспотребнадзору (А.Ю. Поповой) и Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) совместно с заинтересованными организациями представить в Правительство Российской Федерации предложения по возможности подачи гражданами жалоб нa качество оказания услуг на потребительском рынке и качество потребительских товаров через многофункциональные центры», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кабмина РФ.

Срок выполнения поручения — 9 февраля 2018 года.