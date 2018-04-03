03.04.2018, 23:29
Медведев поручил сделать тарифы ЖКХ прозрачными
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть прозрачными и публиковаться в открытом доступе, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Надо все тарифы обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, в полтора раза дешевле. Тогда можно своим задавать вопрос: а чего у вас это столько стоит?" - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что в стандартах раскрытия информации есть такие правила. По его словам, тем не менее, зачастую одни и те же услуги в однотипных домах в пределах одного населённого пункта отличаются в десятки раз.
"Давайте сделаем то, о чём я сказал в качестве поручения, чтобы можно было сопоставлять то, какие услуги и за какие деньги оказываются, например, в пределах одного муниципалитета. Здесь точно не должно быть большой разницы", - сказал премьер-министр.
"Надо все тарифы обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, в полтора раза дешевле. Тогда можно своим задавать вопрос: а чего у вас это столько стоит?" - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что в стандартах раскрытия информации есть такие правила. По его словам, тем не менее, зачастую одни и те же услуги в однотипных домах в пределах одного населённого пункта отличаются в десятки раз.
"Давайте сделаем то, о чём я сказал в качестве поручения, чтобы можно было сопоставлять то, какие услуги и за какие деньги оказываются, например, в пределах одного муниципалитета. Здесь точно не должно быть большой разницы", - сказал премьер-министр.
Источник: Единая Россия