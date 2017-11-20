ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 ноября Дмитрий Медведев посетит Кондинское нефтяное месторождение, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса Эргинского кластера месторождений Западной Сибири и осмотрит технологические объекты центрального пункта сбора нефти.

Также Председатель Правительства проведёт совещание по теме развития нефтяной отрасли в РФ.

В мероприятиях примут участие Заместитель Председателя Правительства А.В.Дворкович, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе И.Р.Холманских, Министр энергетики А.В.Новак, Министр природных ресурсов и экологии С.Е.Донской, Министр финансов А.Г.Силуанов, председатель правления ПАО «НК “Роснефть”» И.И.Сечин, представители профильных компаний.