ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов не забывать о необходимости капитально ремонтировать уже существующие школы.

"Школы, конечно, обязательно нужно строить, у нас программа большая, но не следует забывать о школах, которые эксплуатируются и которые не будут выводиться из эксплуатации, но которые требуют капитального ремонта", – заявил глава Правительства РФ во время рабочей встречи с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Это не менее важная задача, чем просто строительство новых школ", – добавил Медведев. Он отметил, что на это необходимо обратить внимание не только самому Куйвашеву, но и всем другим главам регионов.

Врио главы области проинформировал премьер-министра, что в этом году в регионе число учебных мест планируется увеличить на 4,8 тыс. По его словам, уже сдан новый образовательный центр в Екатеринбурге, который включил в себя школу и детсад. В ноябре планируется сдать в эксплуатацию ещё одну школу на 1,1 тыс. мест.

"Усиленно ведём реконструкцию и увеличение наших площадей в школах в малых и средних городах", – добавил Куйвашев.

По его словам, регион подал заявку на участие в программе строительства школ на 2018 год. В следующем году в Свердловской области планируют начать строительство ещё 12 школ. "Мы ищем механизмы государственно-частного партнёрства, коллеги идут навстречу", – отметил Куйвашев.