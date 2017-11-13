ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские власти продолжат поддерживать экономику, сохранятся плавающий курс рубля и режим инфляционного таргетирования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



Он отметил, что Россия в числе других стран ищет пути адаптации к новой экономической реальности.

"Нам удалось несколько оздоровить национальную экономику, слегка изменив её текущее развитие, избавив от чрезмерной зависимости от сырьевого экспорта", — заявил премьер в своем выступлении на Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН.

Глава правительства отметил ряд положительных моментов в экономике. Он добавил, что некоторые меры поддержки секторов экономики будут сохранены.