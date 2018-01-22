Глава правительства призвал хранить память о Холокосте
22.01.2018, 22:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму участникам и гостям мемориального концерта "Жёлтые звёзды", посвящённого памяти жертв Холокоста и 73-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц (Освенцим), сообщается на сайте Правительства РФ.
"Мы знаем и храним правду о жертвах нацизма и об освободителях. Мы помним их подвиг. И будем делать всё для того, чтобы время не сделало людей равнодушными к трагедиям прошлого. Только так можно предотвратить их повторение", – подчеркнул Медведев.
Премьер-министр отметил, что Холокост, спустя десятилетия, воспринимается как глобальная катастрофа. "Поэтому так важно сегодня жёстко противостоять тем, кто пытается представить убийц и палачей праведниками", – добавил он.
"Холокост – не только трагедия еврейского народа, но и вечная боль всего человечества, которую нельзя излечить и о которой нельзя забыть. Это одно из тягчайших преступлений нацизма, жертвами которого стали 6 миллионов ни в чём не повинных людей. И глубокого уважения заслуживает работа, которую ведут еврейские общественные организации, по сохранению правды об этих страшных страницах истории", – заявил глава Правительства РФ.
По его мнению, сейчас, может быть, как никогда, необходимо донести эту правду до людей, не знавших войны. "Они должны знать, какую угрозу несёт современному миру антисемитизм, ксенофобия, разжигание вражды и ненависти на национальной почве. К сожалению, мы становимся свидетелями новых трагедий, к которым приводят экстремизм и терроризм. Они основаны на той же человеконенавистнической идеологии и не менее опасны, чем фашизм", – предупредил Медведев.
73-я годовщина освобождения Освенцима и Международный день памяти жертв Холокоста будет отмечаться 27 января.
"Мы знаем и храним правду о жертвах нацизма и об освободителях. Мы помним их подвиг. И будем делать всё для того, чтобы время не сделало людей равнодушными к трагедиям прошлого. Только так можно предотвратить их повторение", – подчеркнул Медведев.
Премьер-министр отметил, что Холокост, спустя десятилетия, воспринимается как глобальная катастрофа. "Поэтому так важно сегодня жёстко противостоять тем, кто пытается представить убийц и палачей праведниками", – добавил он.
"Холокост – не только трагедия еврейского народа, но и вечная боль всего человечества, которую нельзя излечить и о которой нельзя забыть. Это одно из тягчайших преступлений нацизма, жертвами которого стали 6 миллионов ни в чём не повинных людей. И глубокого уважения заслуживает работа, которую ведут еврейские общественные организации, по сохранению правды об этих страшных страницах истории", – заявил глава Правительства РФ.
По его мнению, сейчас, может быть, как никогда, необходимо донести эту правду до людей, не знавших войны. "Они должны знать, какую угрозу несёт современному миру антисемитизм, ксенофобия, разжигание вражды и ненависти на национальной почве. К сожалению, мы становимся свидетелями новых трагедий, к которым приводят экстремизм и терроризм. Они основаны на той же человеконенавистнической идеологии и не менее опасны, чем фашизм", – предупредил Медведев.
73-я годовщина освобождения Освенцима и Международный день памяти жертв Холокоста будет отмечаться 27 января.
Источник: Единая Россия