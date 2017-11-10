ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Охват фармацевтических компаний, участвующих в системе маркировке лекарств, должен быть максимально расширен в 2018 году. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по теме внедрения системы маркировки товаров контрольными знаками.

Он напомнил, что пилотный проект по маркировке лекарств, призванный защитить граждан от подделок, был запущен в России в текущем году и к нему присоединяются всё больше производителей. "В следующем году охват фармацевтических компаний должен быть максимально расширен, мы такую задачу поставили", - сказал глава Правительства РФ. Медведев также отметил, что было создано мобильное приложение, позволяющее проверять подлинность препаратов с QR-кодами.

К запуску готовится и эксперимент по маркировке контрольными метками табачной продукции, что позволит, в том числе, противодействовать незаконному ввозу, производству и обороту таких товаров.

Глава Кабмина РФ остановился на первых итогах внедрения маркировки меховых изделий. По его словам, созданная для этого информационная система позволяет отслеживать путь более трёх миллионов изделий из натурального меха, включая прохождение границы, внутреннее производство и продажу в рознице.

В целом, как отметил премьер-министр, внедрение системы маркировки товаров призвано защитить рынок от подделок и серых схем, чего "в нашей стране предостаточно", а людей - от рисков использования контрафакта.