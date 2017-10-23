Медведев призвал продвигать законопроект о прямых договорах в ЖКХ
23.10.2017, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал разобраться с проблемой долгов управляющих компаний за коммунальные услуги и продвигать законопроект о прямых договорах между потребителями и ресурсоснабжающими организациями в сфере ЖКХ.
«Нужно разбираться с проблемой задолженности за услуги, которые были оказаны в предыдущем сезоне. В частности, нужно обратить внимание на ситуацию, она абсолютно вопиющая, когда люди платят за услуги ЖКХ, причем платят вовремя, а дом из-за недобросовестности управляющей компании отключается от теплоснабжения. Это абсолютно недопустимо, на это необходимо реагировать как по линии исполнительной власти, так и по линии прокурорского и иного воздействия», — сказал Медведев на совещании Правительства РФ.
Премьер-министр потребовал провести проверки деятельности управляющих компаний. «Эти управляющие компании, они, видимо, забывают, что оперируют деньгами граждан, это же не их деньги и не кредитные деньги, как правило. Это деньги, которые они собирают, и закон действительно этот нужно продвигать, потому что в ряде случаев это звено — оно излишне, абсолютно. Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры?» - подчеркнул глава Кабмина РФ.
Подготовленные поправки в Жилищный кодекс РФ предполагают, что договоры ресурсоснабжения будут заключаться непосредственно между собственниками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающими организациями, а зачисление платы потребителей будет производиться, минуя счета управляющих организаций, на счета поставщиков коммунальных ресурсов.
Также Медведев потребовал от отстающих регионов «поторопиться» с подготовкой к зимнему сезону, чтобы не допустить перебоев с тепло- и энергоснабжением. По словам председателя Правительства РФ, «люди должны обеспечиваться и теплом и электричеством без всяких перебоев». «Тем регионам, которые что-то еще не завершили, нужно поторопиться. Кроме того, нужно разбираться с проблемой задолженности за услуги, которые были оказаны в предыдущем сезоне», - указал Медведев.
Глава Кабмина РФ также назвал «вопиющими» и «недопустимыми» случаи, когда люди платят за ЖКХ, но дома отключаются от снабжения из-за нерасторопности управляющих компаний.
«Нужно разбираться с проблемой задолженности за услуги, которые были оказаны в предыдущем сезоне. В частности, нужно обратить внимание на ситуацию, она абсолютно вопиющая, когда люди платят за услуги ЖКХ, причем платят вовремя, а дом из-за недобросовестности управляющей компании отключается от теплоснабжения. Это абсолютно недопустимо, на это необходимо реагировать как по линии исполнительной власти, так и по линии прокурорского и иного воздействия», — сказал Медведев на совещании Правительства РФ.
Премьер-министр потребовал провести проверки деятельности управляющих компаний. «Эти управляющие компании, они, видимо, забывают, что оперируют деньгами граждан, это же не их деньги и не кредитные деньги, как правило. Это деньги, которые они собирают, и закон действительно этот нужно продвигать, потому что в ряде случаев это звено — оно излишне, абсолютно. Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры?» - подчеркнул глава Кабмина РФ.
Подготовленные поправки в Жилищный кодекс РФ предполагают, что договоры ресурсоснабжения будут заключаться непосредственно между собственниками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающими организациями, а зачисление платы потребителей будет производиться, минуя счета управляющих организаций, на счета поставщиков коммунальных ресурсов.
Также Медведев потребовал от отстающих регионов «поторопиться» с подготовкой к зимнему сезону, чтобы не допустить перебоев с тепло- и энергоснабжением. По словам председателя Правительства РФ, «люди должны обеспечиваться и теплом и электричеством без всяких перебоев». «Тем регионам, которые что-то еще не завершили, нужно поторопиться. Кроме того, нужно разбираться с проблемой задолженности за услуги, которые были оказаны в предыдущем сезоне», - указал Медведев.
Глава Кабмина РФ также назвал «вопиющими» и «недопустимыми» случаи, когда люди платят за ЖКХ, но дома отключаются от снабжения из-за нерасторопности управляющих компаний.
Источник: https://er.ru