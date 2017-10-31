ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился увеличить финансирование развития сельского хозяйства и ряда проектов. Соответствующие указания председателя Правительства РФ опубликованы в понедельник на официальном сайте Кабмина РФ.



«Предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (в размере 20 млрд рублей ежегодно)», - говорится в документе по исполнению перечня поручений Президента РФ от 18 октября 2017 года.



Тем же документом Медведев поручил Минфину РФ и Минстрою России предусмотреть выделение дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды». Минфину РФ и Минприроды РФ увеличить финансирование проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Минфину РФ и Минкультуры РФ увеличить индексации грантов Президента РФ и грантов Правительства РФ в области культуры и искусства.



Указанные изменения необходимо проработать до 20 ноября 2017 года и внести в проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».