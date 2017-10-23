ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документы о расширении двух территорий опережающего развития на Сахалине.

"Оба документа расширяют площади, меняют некоторые особенности действия дальневосточных территорий опережающего развития: "Горный воздух" и "Южная". Обе эти территории находятся на Сахалине", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что на этих территориях планируется построить современный комплекс для подготовки спортсменов, оздоровительный центр на геотермальных водах.

Кроме того, на территории "Южный" появятся животноводческие предприятия и логистический центр.