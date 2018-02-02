ОРЕАНДА-НОВОСТИ Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) должен договариваться о наднациональных инфраструктурных решениях и цифровых технологиях. Об заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в пятницу на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».



Первым элементом, по словам Медведева, может быть единая шина передачи и обмена данными в электронном машиночитаемом виде. Эта платформа включает сервисы нормативно-справочной информации, которая может использоваться для обмена информацией, а в конечном счете - для обмена юридически значимыми протоколами между частными компаниями.



Второй элемент - это единое пространство электронного доверия. Оно включает в себя сервисы идентификации, аутентификации, авторизации, цифрового архива. По словам премьер-министра, в итоге появится возможность выдавать справки гражданам одной страны на территории другой в цифровом формате.



«Кстати сказать, именно в этом направлении вполне можно применять и технологии блокчейна, потому что по сути блокчейн - это и есть технология взаимного доверия», - отметил он



Наконец, третий элемент - это геоинформационная система и сервисы картографической основы, которые позволят упростить контроль за транспортировкой и прослеживаемостью товаров.



Для решения задачи странам ЕврАзЭС необходимо будет договориться об общих стандартах, об увязке национальных решений. РФ здесь готова предоставить свои компетенции, заявил Медведев, на «практически безвозмездной основе». По его мнению, ключевую координирующую роль при этом может сыграть Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).



Медведев также призвал партнеров по Евразийскому союзу как можно быстрее «оцифровать» рынок ЕвраАзЭС на собственной платформе, чтобы не уступить его таким глобальным игрокам как Amazon и Alibaba.



«В эпоху глобальных мультиплатформ (таких как Amazon и Alibaba) мировые лидеры накапливают значительные объемы информации о наших потребителях, о наших рынках и закупках, используют его в своих коммерческих интересах. Поэтому мы должны двигаться быстрее и использовать свой коллективный опыт», - сказал он.



Председатель Правительства РФ подчеркнул, что «цифровая повестка дня разрывает привычные границы и создает общее цифровое пространство». «Вопрос в том, как быстро оно будет продвигаться, насколько тесным будет наше взаимодействие, насколько мы сумеем приспособиться к тем трендам, которые набирают темп на нашей планете», - добавил он.



Он призвал коллег по ЕврАзЭС «обсудить, каким образом нам координировать эти усилия». «Совершенно очевидно, что мы в одиночку сделать этого не сможем, нам нужно будет объединять наши рынки - товарные, людские, логистические и формировать собственную инфраструктуру», - подчеркнул он.



Кроме того, Медведев призвал государства ЕврАзЭС не замыкаться в национальных подходах к вопросу использования криптовалют. Он подчеркнул, что судьба криптовалют пока не известна, но технология блокчейна вошла в жизнь навсегда.



Сам Медведев отметил, что относится к вопросу криптовалют достаточно скептически. «Я говорил о том, что никто из нас не знает - сохранятся ли эти криптовалюты. Но всем понятно, что такие технологии, как блокчейн, имеют колоссальное будущее», - сказал он.



«Эти криптовалюты, какова их судьба? Мы не понимаем этого. Действительно ли это универсальное платежное средство, которое способно составить конкуренцию обычным стандартным валютам, или это пузырь, который в какой-то момент лопнет и от него ничего не останется?» - отметил глава правительства.



Вместе с тем, Медведев обратил внимание на то, что «технология распределенного ресурса, технология блокчейна, безусловно, является фундаментальным прорывом вперед».



«Вот эти принципы совершенно точно останутся, поэтому, говоря о криптоактивах, мы в любом случае не должны замыкаться в рамках национальной модели», - заявил он.



Премьер-министр РФ, комментируя высказывания о возможности расплачиваться криптовалютами призвал: «Давайте к этому внимательнее отнесемся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны, невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны». В связи с этим он призвал «сблизить наши подходы (по криптовалютам) на уровне Евразийского союза». «Нужно синхронизировать наши усилия, это совершенно очевидно», - сказал он.