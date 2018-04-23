23.04.2018, 23:50
Медведев утвердил комплексный план повышения энергоэффективности
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По мнению премьер-министра РФ, в этой сфере у России огромный потенциал, раскрытие которого позволит сэкономить энергоресурсы и повысить производительность промышленности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил комплексный план повышения энергоэффективности, сообщает ТАСС.
"Ещё один документ, он касается энергетической эффективности экономики. Я утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности. Как известно, мы в этой сфере по части энергоэффективности сильно отстаём от лидерских позиций". - заявил он.
По мнению премьер-министра, в этой сфере у России огромный потенциал, раскрытие которого позволит сэкономить энергоресурсы, повысить производительность промышленности, конкурентоспособность сельского хозяйства и промышленных предприятий, а также снизить издержки энергетических компаний. "Эти задачи будут решаться в комплексе, с применением мер государственного регулирования и стимулирующих мер", - пообещал Медведев.
Глава Правительства РФ рассказал, что план включает в себя действия по повышению энергоэффективности инфраструктурных компаний, промпредприятий, организаций бюджетной сферы, многоквартирных домов. Он отметил, что именно по этим направлениям есть куда стремиться и именно здесь велики потери в сетях, а значит существует возможность оптимизации.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил комплексный план повышения энергоэффективности, сообщает ТАСС.
"Ещё один документ, он касается энергетической эффективности экономики. Я утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности. Как известно, мы в этой сфере по части энергоэффективности сильно отстаём от лидерских позиций". - заявил он.
По мнению премьер-министра, в этой сфере у России огромный потенциал, раскрытие которого позволит сэкономить энергоресурсы, повысить производительность промышленности, конкурентоспособность сельского хозяйства и промышленных предприятий, а также снизить издержки энергетических компаний. "Эти задачи будут решаться в комплексе, с применением мер государственного регулирования и стимулирующих мер", - пообещал Медведев.
Глава Правительства РФ рассказал, что план включает в себя действия по повышению энергоэффективности инфраструктурных компаний, промпредприятий, организаций бюджетной сферы, многоквартирных домов. Он отметил, что именно по этим направлениям есть куда стремиться и именно здесь велики потери в сетях, а значит существует возможность оптимизации.
Источник: Единая Россия