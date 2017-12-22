Медведев утвердил план по отказу от долевого строительства жилья
22.12.2017, 22:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил "дорожную карту" по переходу от долевого строительства жилья к другим формам финансирования, приводят СМИ слова министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня.
"План мероприятий по поэтапному переходу от долевого строительства был утверждён 21 декабря, он был совместно разработан Минстроем, Минфином, Банком России и АИЖК. Он состоит из описания плана, включающего целевую модель финансирования и три этапов его реализации, а также самого плана", - сказал министр.
Он добавил, что план содержит перечень законов и подзаконных актов, направленных на регулирование условий постепенного изменения способов привлечения средств граждан для долевого строительства и на внедрение механизмов проектного финансирования через уполномоченные банки.
"Первым сроком исполнения мероприятий плана является уже 1 квартал 2018 года, до этого времени должны быть подготовлены соответствующие проекты изменений в действующем законодательстве о долевом строительстве и связанных с ним нормах, в частности закон о регистрации недвижимости, о страховании вкладов физических лиц, закон о банкротстве и налоговый кодекс", - сказал Мень.
Он пояснил, что до конца следующего года предполагается рассмотреть возможность изменения нормативных актов банка России. Это позволит сформировать новые подходы к кредитованию застройщиков. Помимо этого планируется разработать механизм гарантирования, предусматривающий предоставление поручительства или выдачу независимой гарантии единым институтом развития в жилищной сфере.
Как сообщалось, ранее Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ и АИЖК утвердить "дорожную карту" по поэтапному переходу в течение трёх лет от долевого строительства к проектному финансированию.
"План мероприятий по поэтапному переходу от долевого строительства был утверждён 21 декабря, он был совместно разработан Минстроем, Минфином, Банком России и АИЖК. Он состоит из описания плана, включающего целевую модель финансирования и три этапов его реализации, а также самого плана", - сказал министр.
Он добавил, что план содержит перечень законов и подзаконных актов, направленных на регулирование условий постепенного изменения способов привлечения средств граждан для долевого строительства и на внедрение механизмов проектного финансирования через уполномоченные банки.
"Первым сроком исполнения мероприятий плана является уже 1 квартал 2018 года, до этого времени должны быть подготовлены соответствующие проекты изменений в действующем законодательстве о долевом строительстве и связанных с ним нормах, в частности закон о регистрации недвижимости, о страховании вкладов физических лиц, закон о банкротстве и налоговый кодекс", - сказал Мень.
Он пояснил, что до конца следующего года предполагается рассмотреть возможность изменения нормативных актов банка России. Это позволит сформировать новые подходы к кредитованию застройщиков. Помимо этого планируется разработать механизм гарантирования, предусматривающий предоставление поручительства или выдачу независимой гарантии единым институтом развития в жилищной сфере.
Как сообщалось, ранее Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ и АИЖК утвердить "дорожную карту" по поэтапному переходу в течение трёх лет от долевого строительства к проектному финансированию.
Источник: Единая Россия