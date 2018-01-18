ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее план мероприятий по развитию конкуренции в здравоохранении. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте кабинета министров.



План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в здравоохранении» направлен на развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок.

В целях развития конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов Планом предусматривается совершенствование нормативного правового регулирования государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения, ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, функционирования института взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд, законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности и развития конкуренции среди аптечных организаций.

В части развития конкуренции на товарных рынках медицинских изделий планируется совершенствование нормативного правового регулирования функционирования института взаимозаменяемости медицинских изделий и в сфере закупок медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд.

Предусматриваются также совершенствование законодательства в сфере охраны здоровья граждан, обязательного медицинского страхования, лицензионного законодательства, совершенствование нормативного правового регулирования регистрации биологически активных добавок.