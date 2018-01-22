Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года
22.01.2018, 22:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Кабинета министров РФ призвал следить за состоянием улиц, дорог и применением интеллектуальных систем управления дорожным движением, а также совершенствовать механизмы фиксации ДТП
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года, сообщает РИА Новости.
"Я утвердил стратегию безопасности дорожного движения. Она рассчитана нa семь лет – до 2024 года", – сообщил Медведев нa совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что дорожная ситуация в стране остаётся сложной в связи с тем, что растёт количество автомобилей, как легковых, так и грузовых.
"Поведение нa дорогах, отношение водителей друг к другу – оно тоже остаётся очень разным. Мы обязаны принять все меры для того, чтобы развернуть вот эту линию поведения в более цивилизованную сторону", – сказал глава Правительства РФ.
Медведев призвал следить за состоянием улиц, дорог и применением интеллектуальных систем управления дорожным движением, а также совершенствовать механизмы фиксации ДТП.
Премьер-министр также считает необходимым внести изменения в законодательство в связи с развитием беспилотного транспорта в стране.
"Мы стоим в преддверии существенных изменений вообще в деятельности автомобильного транспорта, появлении так называемого беспилотного транспорта – он уже есть. Он имеет локальное распространение, но, тем не менее, он уже существует. Мы, кстати, договаривались внести изменения в законодательство в этой сфере. Это нужно сделать обязательно", – указал Медведев.
"Понятно, что появление так называемых беспилотных транспортных средств создаст ещё одну дополнительную проблему, с которой нам нужно будет разбираться, завязывая и эту проблему в стратегию по дорожно-транспортным происшествиям, по развитию автомобильного транспорта", – добавил председатель Правительства РФ.
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года, сообщает РИА Новости.
"Я утвердил стратегию безопасности дорожного движения. Она рассчитана нa семь лет – до 2024 года", – сообщил Медведев нa совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что дорожная ситуация в стране остаётся сложной в связи с тем, что растёт количество автомобилей, как легковых, так и грузовых.
"Поведение нa дорогах, отношение водителей друг к другу – оно тоже остаётся очень разным. Мы обязаны принять все меры для того, чтобы развернуть вот эту линию поведения в более цивилизованную сторону", – сказал глава Правительства РФ.
Медведев призвал следить за состоянием улиц, дорог и применением интеллектуальных систем управления дорожным движением, а также совершенствовать механизмы фиксации ДТП.
Премьер-министр также считает необходимым внести изменения в законодательство в связи с развитием беспилотного транспорта в стране.
"Мы стоим в преддверии существенных изменений вообще в деятельности автомобильного транспорта, появлении так называемого беспилотного транспорта – он уже есть. Он имеет локальное распространение, но, тем не менее, он уже существует. Мы, кстати, договаривались внести изменения в законодательство в этой сфере. Это нужно сделать обязательно", – указал Медведев.
"Понятно, что появление так называемых беспилотных транспортных средств создаст ещё одну дополнительную проблему, с которой нам нужно будет разбираться, завязывая и эту проблему в стратегию по дорожно-транспортным происшествиям, по развитию автомобильного транспорта", – добавил председатель Правительства РФ.
Источник: Единая Россия