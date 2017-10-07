ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Одним из самых ярких событий проходящей с 4 по 7 октября в Москве крупнейшей агропромышленной выставки страны "Золотая осень 2017" стало профессиональное гастрономическое шоу "Россия – истинный вкус натурального (Discover Russian Cuisine)".

В нём приняли участие звёзды мировой и отечественной кулинарии, в роли дегустаторов выступили Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, министр сельского хозяйства страны Александр Ткачёв, а также члены дагестанской делегации во главе с и.о. вице-премьера Правительства республики Билала Омарова и и.о. руководителя Минсельхозпрода региона Керимхана Абасова.

В рамках одного из дней выставки создатель синергической кухни и концепции "Энергия", заслуженный деятель французского кулинарного искусства, шеф-повар ресторана "Cristal Room Baccarat" Мишель Ленц и победитель национального отборочного тура международного конкурса высокой кухни "Bocuse d`or 2017", владелец и шеф-повар ресторанов "The Печь" и "Угли-Угли" Андрей Матюха провели мастер-класс по приготовлению дагестанской баранины.

Пробу с приготовленного Мишелем Ленцем дагестанского ягнёнка с крапивой снял Дмитрий Медведев, назвавший мясо самого южного региона России самым вкусным.

Отметим, что всего лучшими шеф-поварами, обладателями звезд Michelin, победителями множества международных конкурсов, винными экспертами было проведено 11 мастер-классов по приготовлению блюд из российских продуктов, 4 закрытых гастрономических сета и 6 мастер-классов по винам России.