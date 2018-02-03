Медведев заявил о необходимости перехода на маркировку всех товаров на территории стран ЕАЭС
03.02.2018, 17:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Постепенно страны Евразийского экономического союза (РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) должны перейти к маркировке всех товаров. Об этом заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании глав правительств ЕАЭС в Алма-Ате.
"Сегодня мы подпишем соглашение о маркировке товаров, которое призвано повысить контроль за оборотом товаров на территории Союза, позволит значительно усовершенствовать работу единого рынка, повысить собираемость налогов, вывести из тени целые секторы розничной торговли", - сказал председатель Правительства РФ, отметив, что важно поэтапно распространить маркировку на новые группы товаров, пока не будут охвачены все товарные продукты.
Глава Кабмина РФ также сообщил, что в этом году страны Евразийского экономического союза подпишут договор о пенсионном обеспечении трудящихся. "В этом году, мы надеемся, будет подписан договор о пенсионном обеспечении трудящихся. С принятием этого решения людям проще станет менять место работы в пределах Союза, это та самая трудовая мобильность, к которой мы стремимся. Люди должны получить возможность выбора, где им выходить на пенсию", - подчеркнул Медведев.
По его словам, среди приоритетов работы ЕАЭС и расширение международного взаимодействия Союза. "Предстоит продолжить и по возможности завершить переговоры по созданию зон свободной торговли с целым рядом стран - это Египет, Израиль, Индия, Иран, Сербия, Сингапур. Нужно наладить взаимодействие и наиболее близких интеграционных форматов - ЕАЭС и СНГ, подготовить к подписанию соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем", - сообщил глава Кабмина РФ.
Рассказал премьер-министр РФ и про достижения. Он отметил, что впервые с момента создания ЕАЭС инфляция во всех странах "пятёрки" не превышала 7,5%. Положительно глава Правительства РФ оценил и макроэкономические показатели в 2017 году.
"Удалось добиться неплохого качества макроэкономических показателей… Объём взаимной торговли между нашими странами, как и прогнозировалось, увеличился почти нa 27%. Внутренний валовый продукт растёт, и промышленное производство растёт, и сельское хозяйство. Рост поставок отмечен практически по всем товарным позициям", - заключил Медведев.
"Сегодня мы подпишем соглашение о маркировке товаров, которое призвано повысить контроль за оборотом товаров на территории Союза, позволит значительно усовершенствовать работу единого рынка, повысить собираемость налогов, вывести из тени целые секторы розничной торговли", - сказал председатель Правительства РФ, отметив, что важно поэтапно распространить маркировку на новые группы товаров, пока не будут охвачены все товарные продукты.
Глава Кабмина РФ также сообщил, что в этом году страны Евразийского экономического союза подпишут договор о пенсионном обеспечении трудящихся. "В этом году, мы надеемся, будет подписан договор о пенсионном обеспечении трудящихся. С принятием этого решения людям проще станет менять место работы в пределах Союза, это та самая трудовая мобильность, к которой мы стремимся. Люди должны получить возможность выбора, где им выходить на пенсию", - подчеркнул Медведев.
По его словам, среди приоритетов работы ЕАЭС и расширение международного взаимодействия Союза. "Предстоит продолжить и по возможности завершить переговоры по созданию зон свободной торговли с целым рядом стран - это Египет, Израиль, Индия, Иран, Сербия, Сингапур. Нужно наладить взаимодействие и наиболее близких интеграционных форматов - ЕАЭС и СНГ, подготовить к подписанию соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем", - сообщил глава Кабмина РФ.
Рассказал премьер-министр РФ и про достижения. Он отметил, что впервые с момента создания ЕАЭС инфляция во всех странах "пятёрки" не превышала 7,5%. Положительно глава Правительства РФ оценил и макроэкономические показатели в 2017 году.
"Удалось добиться неплохого качества макроэкономических показателей… Объём взаимной торговли между нашими странами, как и прогнозировалось, увеличился почти нa 27%. Внутренний валовый продукт растёт, и промышленное производство растёт, и сельское хозяйство. Рост поставок отмечен практически по всем товарным позициям", - заключил Медведев.
Источник: Единая Россия