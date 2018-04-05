05.04.2018, 16:20
Медведев заявил о необходимости полностью обеспечить жильём молодых учёных
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Задачу по обеспечению молодых научных сотрудников жильём нужно выполнить полностью. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на встрече с главой Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаилом Котюковым.
"Эту задачу нужно довести до абсолютного завершения, поскольку для научного сотрудника, особенно молодого научного сотрудника очень важно, чтобы было жильё. Это то, что закрепляет научные кадры в Российской Федерации", - сказал Медведев.
Глава ФАНО в свою очередь отметил, что в настоящее время есть средства на строительство жилых домов и общежитий для молодых учёных. По его словам, если эти темпы сохранятся, то к 2020 году задача по обеспечению жильём пяти тысяч семей учёных будет выполнена.
"Эту задачу нужно довести до абсолютного завершения, поскольку для научного сотрудника, особенно молодого научного сотрудника очень важно, чтобы было жильё. Это то, что закрепляет научные кадры в Российской Федерации", - сказал Медведев.
Глава ФАНО в свою очередь отметил, что в настоящее время есть средства на строительство жилых домов и общежитий для молодых учёных. По его словам, если эти темпы сохранятся, то к 2020 году задача по обеспечению жильём пяти тысяч семей учёных будет выполнена.
Источник: Единая Россия