11.04.2018, 22:40
Медведев заявил о выполнении задачи повышения зарплат бюджетников
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Задача повышения зарплат бюджетникам, поставленная в майских указах Президента РФ 2012 года, практически решена, однако оптимизация числа работников бюджетной сферы также будет продолжена. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом Правительства РФ в Государственной Думе.
"Это был действительно очень тяжёлый процесс. Мои коллеги, которые этим занимались, что называется "ночами не спали", чтобы вместе с коллегами из регионов выйти на необходимые результаты", - отметил Медведев.
Он напомнил, что в качестве индикаторов повышения зарплат бюджетников было поставлено 1020 позиций. "Вот мне коллеги докладывают, что исполнено 1016. То есть практически выполнено все и везде, за исключением четырёх позиций в четырёх регионах. То есть по зарплате бюджетникам нам решения, в целом, достичь удалось", - заявил глава Правительства РФ.
Говоря в свою очередь о сокращении штатов бюджетных учреждений, Медведев пояснил, что "в ряде случаев это оптимизация численности была изначально необходима, но в ряде случаев была либо незапланированной, либо неправильной".
"Эти решения приходилось корректировать, но подобного рода кадровые решения всё равно должны быть продолжены. Я имею в виду оптимизацию всей бюджетной сети так, чтобы и люди не пострадали, но и наша бюджетная сеть была достаточно прозрачной, понятной, управляемой и современной", - сказал премьер-министр.
"Это был действительно очень тяжёлый процесс. Мои коллеги, которые этим занимались, что называется "ночами не спали", чтобы вместе с коллегами из регионов выйти на необходимые результаты", - отметил Медведев.
Он напомнил, что в качестве индикаторов повышения зарплат бюджетников было поставлено 1020 позиций. "Вот мне коллеги докладывают, что исполнено 1016. То есть практически выполнено все и везде, за исключением четырёх позиций в четырёх регионах. То есть по зарплате бюджетникам нам решения, в целом, достичь удалось", - заявил глава Правительства РФ.
Говоря в свою очередь о сокращении штатов бюджетных учреждений, Медведев пояснил, что "в ряде случаев это оптимизация численности была изначально необходима, но в ряде случаев была либо незапланированной, либо неправильной".
"Эти решения приходилось корректировать, но подобного рода кадровые решения всё равно должны быть продолжены. Я имею в виду оптимизацию всей бюджетной сети так, чтобы и люди не пострадали, но и наша бюджетная сеть была достаточно прозрачной, понятной, управляемой и современной", - сказал премьер-министр.
Источник: Единая Россия