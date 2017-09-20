ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Механизм субсидирования тарифов при перевозке зерна по железной дороге в экспортных направлениях может заработать в 10-х числах октября, сказал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

"По нашим расчётам, в 10-х числах - максимум - октября этот механизм заработает", - сказал он, выступая в Госдуме на общественных слушаниях о мерах поддержки сельского хозяйства.

Стоит задача в течение октября "снять" с рынка 1,5 млн тонн зерна, напомнил Хатуов.

По его словам, проект нормативно-правовых актов о возмещении регулируемой части тарифов РЖД для расширения географии экспорта российского зерна в настоящее время находится на согласовании профильных ведомств.

Применявшийся ранее механизм регулирования цен на зерновом рынке - государственные интервенции - обходится дорого из-за стоимости хранения зерна. "В своё время очень эффективный механизм был по интервенциям, по снятию излишков и закладке их на хранение. Сегодня государству это сильно дорого обходится, в год это 10 млрд рублей - хранение. Представьте - эти деньги направить на те программы, о которых мы так долго говорили", - сказал Хатуов.

Согласно расчётам, применение нового механизма субсидирования перевозок позволит обеспечить рост цен на зерно в среднем до 1 тыс. рублей в каждом регионе, минимум - до 700 рублей, сообщил он.

При этом динамика цен на внутреннем рынке уже стабилизировалась, отметил он: "На самом деле, цены стабилизированы в плане своего падения, и они уже у нас не опускаются более чем две недели, это естественное состояние рынка". По его словам, происходившие колебания цен носили сезонный характер и наблюдались в течение последних лет.

"Мы должны исходить и понимать, что мы на сегодняшний день выстраиваемся и в будущем будем выстраиваться на международные цены, потому что будущее аграриев через несколько лет - это зарубежные рынки, на которых мы должны быть конкурентными. Поэтому мы должны упаковать свои политические, экономические амбиции в ту стратегию, которая должна на сегодняшний день существовать. А это глубокая переработка зерна - это первое направление; второе - это строительство необходимых перевалочных мощностей в стране; ну и далее это уже, конечно, структура продаж", - заявил он.