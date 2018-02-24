Мероприятие проводится ежегодно с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования. Акция ориентирована на формирование повседневной экологической культуры и пропаганду ценностей ответственного отношения к природным ресурсам.

Слоган акции в 2018 году – "Голосуй за природу".

Акция "Час Земли" организована WWF России при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Организаторы "Часа Земли" в России наградят самый активный город, участвовавший в акции, переходящим кубком. Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, необходимо отметить свое местоположение на карте на официальном сайте "Часа Земли".