В силу вступила Международная конвенция по балластным водам
09.09.2017, 12:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими (BWMC) - важнейшая международная мера по охране окружающей среды, которая направлена на прекращение распространения потенциально инвазивных водных видов в балластной воде с судов, вступила в силу 8 сентября 2017 года. Об этом сообщила Международная морская организация (ИМО, IMO).
В соответствии с конвенцией BWMC, отмечает отраслевой портал «Российское судоходство», требуется, чтобы суда были оснащены системами для очистки балластной воды путём удаления, обезвреживания или предотвращения поступления или сброса морских организмов и патогенов в балластных водах и осадках. Конвенция BWMC была принята ИМО в 2004 году.
«Это важный шаг в направлении прекращения распространения инвазивных водных видов, который может вызвать катастрофические последствия для местных экосистем, повлиять на биоразнообразие и привести к существенным экономическим потерям», - заявил генеральный секретарь IMO Китак Лим.
«Вступление в силу Конвенции об управлении балластными водами не только сведёт к минимуму риск вторжения чужеродных видов через балластные воды, но и обеспечит международную площадку для международного судоходства, обеспечивая четкие и надежные стандарты управления судовыми балластными водами», - подчеркнул глава IMO.
В соответствии с конвенцией BWMC, отмечает отраслевой портал «Российское судоходство», требуется, чтобы суда были оснащены системами для очистки балластной воды путём удаления, обезвреживания или предотвращения поступления или сброса морских организмов и патогенов в балластных водах и осадках. Конвенция BWMC была принята ИМО в 2004 году.
«Это важный шаг в направлении прекращения распространения инвазивных водных видов, который может вызвать катастрофические последствия для местных экосистем, повлиять на биоразнообразие и привести к существенным экономическим потерям», - заявил генеральный секретарь IMO Китак Лим.
«Вступление в силу Конвенции об управлении балластными водами не только сведёт к минимуму риск вторжения чужеродных видов через балластные воды, но и обеспечит международную площадку для международного судоходства, обеспечивая четкие и надежные стандарты управления судовыми балластными водами», - подчеркнул глава IMO.
Источник: http://www.morflot.ru