Международный командный турнир среди школьников пройдёт в Москве во второй раз
03.09.2017, 14:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Олимпиада мегаполисов — командный турнир среди школьников — стартует в Москве 4 сентября. Учащимся в возрасте от 14 до 18 лет предстоит продемонстрировать свои знания по четырем дисциплинам — математике, информатике, химии и физике.
Для участия в мероприятии зарегистрировались команды из 36 крупнейших городов и столиц мира. В столицу приедут гости из Абу-Даби, Анкары, Баку, Будапешта, Вены, Ганновера, Гонконга, Джакарты, Дюссельдорфа, Еревана, Загреба, Иерусалима, Кракова, Лейпцига, Милана, Минска, Нью-Дели, Пекина, Риги, Рима, Санкт-Петербурга, Софии, Стамбула, Таллина, Тель-Авива, Хельсинки, Шанхая и других городов. В 2016 году в олимпиаде приняли участие команды из 22 городов (18 стран).
Туры олимпиады пройдут в московских школах и на других образовательных площадках столицы.
Для участия в мероприятии зарегистрировались команды из 36 крупнейших городов и столиц мира. В столицу приедут гости из Абу-Даби, Анкары, Баку, Будапешта, Вены, Ганновера, Гонконга, Джакарты, Дюссельдорфа, Еревана, Загреба, Иерусалима, Кракова, Лейпцига, Милана, Минска, Нью-Дели, Пекина, Риги, Рима, Санкт-Петербурга, Софии, Стамбула, Таллина, Тель-Авива, Хельсинки, Шанхая и других городов. В 2016 году в олимпиаде приняли участие команды из 22 городов (18 стран).
Туры олимпиады пройдут в московских школах и на других образовательных площадках столицы.
Источник: Мэрия Москвы