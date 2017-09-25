ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Пекине состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Первого заместителя Премьера Государственного Совета КНР Чжан Гаоли.

Участники встречи рассмотрели широкий круг вопросов стратегического сотрудничества. Особое внимание было уделено организации экспорта российского газа в Китай. В частности, речь шла о ходе работ по созданию "восточного" маршрута и перспективном проекте поставок газа с Дальнего Востока России.

Сегодня также прошла рабочая встреча Миллера и вице-президента CNPC, Президента PetroChina Ван Дунцзиня. Стороны обсудили вопросы организации экспорта дальневосточного газа в Китай и подтвердили намерение выйти на согласование основных условий до конца текущего года.

Кроме того, на встречах шла речь о проекте поставок газа по "западному" маршруту, вопросах сотрудничества в области хранения газа, электрогенерации, газомоторного топлива, в том числе в рамках развития международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".

Как отметил Миллер, "с начала 2017 года темпы роста спроса на природный газ в Китае существенно выросли, по последним данным только за январь-июль китайская экономика использовала на 16% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года. Основной фактор увеличения спроса — реализация кампании по переходу промышленных потребителей с угля на природный газ для борьбы с загрязнением воздуха в Китае. Для обеспечения спроса Китай значительно наращивает импорт природного газа. В январе-июле импорт составил 51 млрд куб. м, рост на 20%, или 9 млрд куб. м за полгода. Доля импорта в балансе газа страны увеличивается и составляет сегодня 38%. На фоне определённой нестабильности в поставках трубопроводного газа из Центральной Азии, — в январе-апреле из отдельных стран газ не поставлялся, — выросли закупки сжиженного природного газа, в том числе по спотовым контрактам — на 140%.

Заявленные Китаем цели по развитию газовой промышленности до 2020 года (доля газа в энергобалансе 8–10%, удвоение мощностей ПХГ) и пересмотр CNPC прогнозов потребления газа до 2030 года в сторону увеличения (620 млрд куб. по сравнению с прошлогодним прогнозом 510 млрд куб. м) создают хорошие предпосылки для расширения сотрудничества с "Газпромом".