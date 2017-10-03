ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Министра горного дела и энергетики Сербии Александра Антича.

На встрече обсуждались текущие и перспективные вопросы двустороннего сотрудничества. Речь, в частности, шла об экспорте в Сербию российского газа и его хранении на территории республики. Отмечено, что по итогам 9 месяцев объём поставок на 31,7% превосходит показатель за январь-сентябрь 2016 года.

Отдельное внимание было уделено перспективам развития газотранспортной системы республики в рамках Дорожной карты, подписанной в июне текущего года.

Государственное предприятие "Сербиягаз" — партнёр "Газпрома" в Сербии — занимается транспортировкой, хранением и распределением газа на территории республики.