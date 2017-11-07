ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минэкономразвития России предложило выделять на автопром 65 млрд рублей ежегодно до 2025 года. В министерстве добавили, что помимо традиционных программ стимулирования спроса на автомобили, средства пойдут на разработку национальных технологий в области автопилотов, гибридов и электромобилей.

Предложение Минэкономразвития содержится в новой редакции "Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года". Первый вариант этого документа был готов ещё в мае нынешнего года. Но после критики вице-премьера Аркадия Дворковича стратегию пришлось неоднократно дорабатывать. Финальную версию документа правительство должно утвердить до конца ноября. В стратегии используется термин "новые виды техники" – это электромобили, автопилотируемые машины и гибриды.

"Мы предлагаем переориентировать государственную поддержку на новые виды техники. Речь идёт о сумме порядка 65 млрд рублей в год. Поддержка может включать такие инструменты как софинансирование НИОКР для разработки технологий производства транспортных средств с новыми свойствами (консорциумы, субсидии), поддержка стартапов (то, что делается сейчас по линии Национальной технологической инициативы и институтов развития), поддержка дизайн-центров и развитие инжиниринговых центров для комплектаторов", – рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

Автопром России ежегодно получает дотации, в последнее три года суммы растут: в 2015 году из бюджета было выделено 43 млрд рублей, в 2016-м – 50 млрд, в 2017-м – 65 млрд рублей. Минэкономразвития фактически просит зафиксировать нынешнюю сумму помощи и сделать её ежегодной в течение семи лет.

Российские автопроизводители (АВТОВАЗ, ГАЗ и Sollers) уже имеют готовые к внедрению электромобили. "АвтоВАЗ", являясь частью Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, вдобавок имеет доступ к иностранным технологиям. Но в компании сейчас считают более приоритетным не электрическое, а газовое направление. В пресс-службе автогиганта подчеркнули, что хотели бы прежде всего продвигать свой газомоторный автомобиль LADA Vesta CNG. В "Группе ГАЗ" также настаивают на необходимости развития газовых автомобилей, упирая на географические и климатические особенности нашей страны. Газовый транспорт оптимален с точки зрения экономичности и экологичности, подчеркнули в пресс-службе "Группы ГАЗ".

В Минтрансе полагают, что развитию электротранспорта препятствует ряд сдерживающих факторов. "Потенциал для развития соответствующей инфраструктуры заключается в техническом совершенствовании транспортных средств и снижении стоимости их приобретения, стандартизации оборудования, связанного с эксплуатацией электромобилей, и в развитии сети электрозарядных станций", – сообщили в пресс-службе Минтранса.