ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В соответствии с постановлением правительства, Минэкономразвития РФ будет контролировать выполнение условий промышленной сборки автомобилей. Документ был внесён Минэкономразвития, он устанавливает порядок мониторинга выполнения условий применения понятия "промышленная сборка транспортных средств" на территории РФ.

Как отмечается в сопроводительных материалах, по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета 29 мая 2014 г. был утверждён перечень условий применения понятия "промсборка ТС" в государствах Таможенного союза и Единого экономического пространства.

При этом предусматривается, что страны проводят мониторинг выполнения условий применения понятия промсборки и ежегодно предоставляют информацию по его результатам в Евразийскую экономическую комиссию.

Подписанным постановлением Минэкономразвития РФ определено ответственным федеральным органом исполнительной власти за мониторинг выполнения условий промсборки при ввозе товаров для промышленной сборки; за ежегодное представление в Евразийскую экономическую комиссию информации об итогах мониторинга не позднее 1 июля текущего года; за ежегодное представление в Евразийскую экономическую комиссию информации о юридических лицах-промсборщиках ТС и производимом ими модельном ряде не позднее 1 июля текущего года.

При этом действие соглашений о промсборке истекает в 2018-2020 гг., а льготы на ввоз автокомпонентов для промсборки, в соответствии с правилами ВТО, должны быть отменены с 1 июля 2018 года. В настоящее время Минэкономразвития РФ при участии Минпромторга РФ разрабатывает новую модель работы и развития автомобилестроительных производств в РФ на замену завершающемуся институту промсборки. Как говорил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, она будет готова к ноябрю и будет включать в себя институт специнвестконтрактов (СПИК). При этом, отвечая на вопрос, будет ли новый режим основан на институте СПИКов, А.Дворкович не уточнил детальных принципов работы новой модели: " Но в любом случае будет набор некоторых универсальных правил, и сверх этого возможны какие-то дополнительные инструменты, в том числе СПИКи. Но будет и какая-то фундаментальная часть, которая не связана с индивидуальными переговорами с инвесторами".

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что Минпромторг РФ выступает за институт специнвестконтрактов как продолжение режима промсборки для предприятий автопрома. "Мы сторонники того, чтобы использовать специальные инвестиционные контракты как базу для продолжения: если сказать просто - это "промсборка-3", - пояснял он.