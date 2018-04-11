11.04.2018, 23:05
Минфин США не хочет распространять санкции на госдолг РФ
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил сегодня, что выступает против распространения американских санкций на государственный долг РФ.
После слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США ему был задан вопрос, согласен ли он с приведёнными в январском докладе ведомства рекомендациями не распространять санкции на государственный долг РФ. Тогда специалисты отмечали, что это может вызвать серьёзные негативные последствия на рынках за пределами России. "Да", - ответил глава минфина США.
Министр также добавил: "Я не собираюсь давать комментарии относительно того, какими будут или не будут наши дальнейшие действия, не следует интерпретировать что-то таким образом". На слушаниях Мнучин заявил, что минфин США с большой осторожностью подходит к процессу введения рестрикций в отношении России.
Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны были до конца января 2018 года представить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка.
Также документ предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс США соберётся для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг РФ.
После слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США ему был задан вопрос, согласен ли он с приведёнными в январском докладе ведомства рекомендациями не распространять санкции на государственный долг РФ. Тогда специалисты отмечали, что это может вызвать серьёзные негативные последствия на рынках за пределами России. "Да", - ответил глава минфина США.
Министр также добавил: "Я не собираюсь давать комментарии относительно того, какими будут или не будут наши дальнейшие действия, не следует интерпретировать что-то таким образом". На слушаниях Мнучин заявил, что минфин США с большой осторожностью подходит к процессу введения рестрикций в отношении России.
Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны были до конца января 2018 года представить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка.
Также документ предполагает, что в течение полугода после его принятия конгресс США соберётся для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг РФ.
Источник: Ореанда-Новости