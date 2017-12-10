ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 06 декабря 2017 года под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Рязанцева прошло совещание по подведению итогов реализации ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в 2017 году проекта создания пользовательской версии пакета программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования «ЛОГОС» (пакета программ «ЛОГОС») с участием представителей организаций оборонно-промышленного комплекса АО «СПМБМ «Малахит», ПИНЦ филиала ПАО «Компания Сухой» «ОКБ Сухого», АО «ВПК «НПО машиностроения», ФГУП «ЦИАМ им. Баранова», КБ «Салют» ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО «КБП», ПАО «КАМАЗ», АО «ОКБМ «Африкантов», ФГУП «ЦНИИ «Центр».

В ходе совещания была особо отмечена актуальность работ по развитию и внедрению отечественных технологий высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерного моделирования в организациях ОПК и гражданских отраслях промышленности, а также качественные результаты в развитии пакета программ «ЛОГОС» и необходимость продолжения этих работ.

Организациями ОПК сформулированы требования по дальнейшему развитию пакета программ «ЛОГОС», которые будут учтены в планах работ Минпромторга России и Госкорпорации «Росатом» в 2018 – 2020 годах. По результатам развития комплекса «ЛОГОС» уже к 2020 году промышленность планирует проводить в нём высокопроизводительные вычисления по следующим классам задач:

аэродинамика – до 80 %;

гидродинамика – до 70 %;

прочность – до 50 %;

тепломассообмен – до 60 %.

Кроме того, спланированы работы для применения расширенного функционала пакета программ «ЛОГОС» уже с декабря 2017 года запланировали мероприятия по повышению квалификации инженеров-расчётчиков и их обучение реализованным в комплексе «ЛОГОС» новым возможностям высокопроизводительных вычислений.