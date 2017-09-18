Максим Топилин: страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января на 3,7 %
18.09.2017, 21:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр Максим Топилин: страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января на 3,7 %. Об этом Министр труда и социальной зашиты РФ Максим Топилин заявил по итогам заседания Правительства России.
"Пенсионный фонд должен сейчас подкорректировать вместе с Министерством финансов некоторые технические показатели и привести бюджеты в соответствие друг с другом, о чём мы уже договорились", - сказал глава Минтруда России. "Вместе с бюджетом Пенсионного фонда предусматривается внесение в Государственную думу законопроекта об индексации пенсий, который тоже сегодня одобрен Правительством Российской Федерации", - добавил он.
Министр напомнил, что страховые пенсии неработающим пенсионерам ежегодно индексируют с 1 февраля на инфляцию за предыдущий год и до последнего времени инфляция за 2017 год прогнозировалась на уровне 3,7 %.
"В связи с тем, что у нас прогноз поменялся - 3,2 % будет инфляция в этом году, то Правительством было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7 % с 1 января следующего года, - заявил Максим Топилин. - То есть сделать это раньше с тем, чтобы обеспечить рост реальных пенсий в следующем году".
Министр также сообщил, что индексация социальных пенсий планируется на уровне 4,1 % с 1 апреля 2018 года - это прогнозная величина, поскольку индексация социальных пенсий осуществляется с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за предыдущий год.
"Пенсионный фонд должен сейчас подкорректировать вместе с Министерством финансов некоторые технические показатели и привести бюджеты в соответствие друг с другом, о чём мы уже договорились", - сказал глава Минтруда России. "Вместе с бюджетом Пенсионного фонда предусматривается внесение в Государственную думу законопроекта об индексации пенсий, который тоже сегодня одобрен Правительством Российской Федерации", - добавил он.
Министр напомнил, что страховые пенсии неработающим пенсионерам ежегодно индексируют с 1 февраля на инфляцию за предыдущий год и до последнего времени инфляция за 2017 год прогнозировалась на уровне 3,7 %.
"В связи с тем, что у нас прогноз поменялся - 3,2 % будет инфляция в этом году, то Правительством было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7 % с 1 января следующего года, - заявил Максим Топилин. - То есть сделать это раньше с тем, чтобы обеспечить рост реальных пенсий в следующем году".
Министр также сообщил, что индексация социальных пенсий планируется на уровне 4,1 % с 1 апреля 2018 года - это прогнозная величина, поскольку индексация социальных пенсий осуществляется с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за предыдущий год.
Источник: Пенсионный фонд России