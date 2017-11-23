ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка 22 ноября выступил в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации. В своём выступлении министр рассказал об итогах работы ведомства за 2017 год и приоритетных задачах по опережающему развитию Дальнего Востока России.

По окончании выступления Министр ответил на вопросы сенаторов.

Комментарий Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко:

«Это тот случай, когда было создано министерство правильно, обоснованно и своевременно. Государственная программа ускоренного развития Дальнего Востока – это сегодня один из главных, если не главный, экономический приоритет страны. Это территория новых точек роста экономики и Правительство также очень правильно и своевременно по поручению Президента приняло программу развития. Прошло совсем немного времени, но Минвостокразвития уже звучит солидно, серьёзно, есть хорошие позитивные результаты. Извините за сленг, но пошла такая по-настоящему наконец «движуха» на Дальнем Востоке в самом хорошем смысле этого слова. Александра Сергеевича Галушку отличает креативность, у него горит глаз, есть желание добиться результата, идеи новые в развитии, новые форматы, новые инструменты», - отметила Матвиенко.

Валентина Матвиенко поблагодарила Главу Минвостокразвития и все ведомство за «серьёзный государственный подход к реализации этого главного государственного приоритета».

«Мы как палата регионов, в наибольшей степени заинтересованы в сотрудничестве с вами, в оказании содействия, в законодательном обеспечении вашей деятельности. Вы всегда идёте на контакт, всегда коммуницируете с палатой регионов, с комитетами и мы и далее заинтересованы в таком тесном сотрудничестве», - подчеркнула спикер Совета Федерации.

Кроме того, Валентина Матвиенко высказала мнение о необходимости расширения функционала и полномочий Министерства на субъекты Забайкалья и предложила Комитету Федерального Собрания по федеративному устройству совместно с Минвостокразвития России и Правительством проработать вопрос распространения на байкальские регионы льгот и преференций, действующих сегодня на Дальнем Востоке России.