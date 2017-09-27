ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступил на заседании Совета Федерации. В рамках «правительственного часа» он представил доклад «О прогнозе социально-экономического развития РФ на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.».

Министр сообщил о положительном тренде в российской экономике. «Во втором квартале 2017 г. валовой внутренний продукт вырос на 2,2 проц. к уровню 2016 г., последние данные – это оценка за август – темпы роста составили 2,3 проц. Уровень инфляции на начало прошлой недели составил 3,1 проц.», — сказал он.

Максим Орешкин обратил внимание на рост инвестиционной активности. «По итогам второго квартала он достиг уровня в 6,3 проц. Такая опережающая динамика инвестиций – важная и позитивная новость».

«В ближайшие кварталы мы ожидаем сохранения положительного тренда в экономической активности», — сообщил Министр.

«Стабилизация инфляции на низком уровне, снижение за последние несколько лет долговой нагрузки как населения, так и компаний – всё это открывает дорогу многолетней положительной фазе кредитного цикла. По нашей оценке инфляция будет сохраняться на низком уровне и на конец года составит 3,2 проц. Такие низкие значения инфляции открывают дорогу и снижению ключевой ставки Банка России», — подчеркнул он.

Ещё важнее, по мнению Министра, обращать внимание на то, что происходит с уровнем долгосрочных ставок. «Они снижаются очень активно, и это прямое следствие снижения инфляционных ожиданий». В частности, банки снижают ставки по ипотеке, набирает темп розничное и корпоративное кредитование, сказал он.

По словам Максима Орешкина, наблюдается восстановление потребительского спроса. Рост заработных плат в 2017 г. может превысить 3 проц., в 2018 г. по его прогнозу он составит более 4 проц.

«Надо понимать, что нам потребуется несколько лет, чтобы восстановить потери доходов населения кризисных 2014 и 2015 годов, однако важно понимать, что текущий рост доходов населения, который только начинает формироваться, основан не на конъюнктуре нефтяных цен, а на активном росте производительности труда», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Максим Орешкин отметил, что продолжается качественный рост предсказуемости условий ведения бизнеса для российских компаний. «Важным элементом роста в 2018 – 2019 и последующих годах должна стать программа инфраструктурной ипотеки, над которой мы завершаем работу, что позволит нарастить инвестиции в инфраструктурные проекты за счет привлечения частных финансовых ресурсов».