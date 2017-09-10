Министр иностранных дел России Лавров посетил Саудовскую Аравию
10.09.2017, 19:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9-10 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия. В Джидде он был принят королём Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, провёл переговоры с Министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром.
В свете намеченного на начало октября с.г. первого в истории двухсторонних отношений визита Короля Саудовской Аравии в Россию значительное внимание в ходе встреч и бесед было уделено актуальным аспектам дальнейшего поступательного развития всего комплекса российско-саудовских связей. При этом был подтверждён обоюдный настрой Москвы и Эр-Рияда на поддержание активного доверительного политического диалога по широкому кругу тем региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.
Констатирована консолидированная позиция России и Саудовской Аравии, нацеленная на наращивание сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, промышленной, научно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях. В этом контексте отмечена важность энергичной совместной работы в рамках Российско-Саудовской межправительственной комиссии, а также прямых контактов по линии предпринимательских кругов двух стран.
При обсуждении ближневосточной проблематики акцент был сделан на задачах скорейшего политико-дипломатического урегулирования сохраняющихся в этом стратегически важном районе конфликтов и кризисных ситуаций, включая обстановку в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии, зоне Персидского залива, положение на Палестинских территориях. Подтверждено совпадение принципиальных подходов России и Саудовской Аравии в пользу неукоснительного следования нормам международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств, объединения усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом и экстремистской идеологией.
В свете намеченного на начало октября с.г. первого в истории двухсторонних отношений визита Короля Саудовской Аравии в Россию значительное внимание в ходе встреч и бесед было уделено актуальным аспектам дальнейшего поступательного развития всего комплекса российско-саудовских связей. При этом был подтверждён обоюдный настрой Москвы и Эр-Рияда на поддержание активного доверительного политического диалога по широкому кругу тем региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.
Констатирована консолидированная позиция России и Саудовской Аравии, нацеленная на наращивание сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, промышленной, научно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях. В этом контексте отмечена важность энергичной совместной работы в рамках Российско-Саудовской межправительственной комиссии, а также прямых контактов по линии предпринимательских кругов двух стран.
При обсуждении ближневосточной проблематики акцент был сделан на задачах скорейшего политико-дипломатического урегулирования сохраняющихся в этом стратегически важном районе конфликтов и кризисных ситуаций, включая обстановку в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии, зоне Персидского залива, положение на Палестинских территориях. Подтверждено совпадение принципиальных подходов России и Саудовской Аравии в пользу неукоснительного следования нормам международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств, объединения усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом и экстремистской идеологией.
Источник: Министерство иностранных дел